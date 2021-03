53% des opposants plébiscitent une e-ID étatique Afficher plus

Le projet d’e-ID a fait la quasi-unanimité contre lui, selon le sondage en ligne réalisé par les politologues de LeeWas, sur mandat de Tamedia (ndlr: éditeur de ce contenu). Les sympathisants de tous les partis ont dit majoritairement non, hormis ceux du PLR (55% de oui). C’est non aussi dans toutes les classes d’âge, les plus jeunes étant les plus sceptiques.

Les urbains ont davantage refusé l’e-ID que les personnes vivant à la campagne. Les femmes ont été plus Neinsager (68%) que les hommes (60%). Par revenu, l’identité électronique a connu une adhésion progressive en fonction de la hauteur de la paie mensuelle, sans toutefois être majoritaire dans une classe salariale.

Et la suite? À la question – posée uniquement aux sondés qui ont déclaré avoir glissé un non dans l’urne – de savoir s’ils plébisciteraient une e-ID fournie par l’État, 53% répondent oui; 41% rejettent fondamentalement l’identité électronique.

Ce sondage a été réalisé du 5 au 7 mars, en ligne, et pondéré selon des variables démographiques, géographiques et politiques. La marge d’erreur annoncée est de 1,4%.