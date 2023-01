Ski alpin – Une nouvelle démonstration de Marco Odermatt à Cortina Le Nidwaldien de 25 ans a récidivé en s’adjugeant le deuxième super-G dans la station italienne. Son principal rival Kilde a connu l’élimination. Ruben Steiger

Marco Odermatt a dominé de la tête et des épaules le super-G de Cortina d’Ampezzo en Italie. AFP

24 heures après son succès à Cortina d’Ampezzo (Italie), Marco Odermatt a remis ça lors du deuxième super-G dans la station des Dolomites. Le Nidwaldien a devancé l’Italien Dominik Paris (+ 0’’76) et l’Autrichien Daniel Hemetsberger (+ 1’’03). Cette 19e victoire en Coupe du monde, la huitième dans la discipline, lui permet de creuser l’écart en tête du classement général (+313 points) et de la spécialité (+148) sur Aleksander Aamodt Kilde, éliminé après 30 secondes de course. Mattia Casse, troisième samedi, a connu le même sort.

Sur un parcours difficile et piégeux, tracé par l’entraîneur des Suisses Reto Nydegger, Marco Odermatt, parti avec le dossard No 11, a réussi la manche parfaite. Il a été le seul à tailler la courbe du «Delta» en prenant tous les risques. Ce passage clé aura coûté la course de plusieurs concurrents. Le Norvégien Kilde, le Valaisan Loïc Meillard, déjà éliminé la veille, le Grison Stefan Rogentin et le Zurichois Niels Hintermann y sont passés à la trappe. D’autres, comme le Français Alexis Pinturault (6e), ont préféré jouer la sécurité.

À une semaine du début des Mondiaux de Courchevel Méribel, Marco Odermatt a rassuré tout le monde concernant l’état de son genou. Surtout, il a une nouvelle fois démontré qu’il serait l’homme à battre en super-G, en géant et qu’il fera partie des principaux outsiders en descente.

Top 10 pour Murisier

En raison de ses diverses sorties de piste, le clan suisse a vécu une matinée difficile en Italie. Le Valaisan Justin Murisier a néanmoins pu tirer son épingle du jeu en prenant une belle septième place (+1’’21) grâce à une manche engagée et solide. Le Grison Gino Caviezel a lui terminé aux portes du top 15 (16e à 2’’36).

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

