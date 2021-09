Vent de fraîcheur à l’US Open – Une nouvelle classe «biberon» crève l’écran à New York Quatre jeunes athlètes, dont trois de 18 ans, ont rallié les 8es de finale à Flushing Meadows. Un phénomène qui s’explique par «la profonde mutation» qui frappe le tennis, selon Marc Rosset. Jérémy Santallo

Le prodige espagnol Carlos Alcaraz n’en revenait pas d’avoir éliminé Stefanos Tsitsipas au 3 e tour de l’US Open. Keystone La Canadienne Leylah Fernandez a créé la sensation vendredi en éliminant la tenante du titre Naomi Osaka à l’US Open. AFP L’Américain Jenson Brooksby a éliminé le Russe Aslan Karatsev vendredi. Il défiera Novak Djokovic ce lundi. Getty Images 1 / 4

On ne présente plus le «Big Three» – mais peut-on dire qu’il existe encore? – composé pour un grand nombre d’observateurs des trois meilleurs joueurs de l’histoire: Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Si vous suivez un peu le tennis, vous avez aussi sûrement entendu parler de cette fameuse «Next Gen», celle incarnée par Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev et Daniil Medvedev, qui est appelée depuis plusieurs années à reprendre le flambeau des trois «papys» qui font encore et toujours de la résistance. Depuis quelques mois, une autre génération est en train d’émerger, emmenée par le talentueux Canadien Félix Auger-Aliassime et les espoirs italiens Jannik Sinner et Lorenzo Musetti. Mais à l’US Open, lors de la première semaine, c’est une nouvelle classe «biberon» qui a braqué les projecteurs sur elle.