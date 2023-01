Indonésie – Une nouvelle capitale en pleine jungle Nusantara, sur l’île de Bornéo, doit permettre de désengorger Jakarta, qui concentre 30 millions d’habitants. Laurent Buschini

Une vue synthétisée du futur palais présidentiel de Nusantara, qui doit devenir la nouvelle capitale de l’Indonésie. AFP

Dans moins de deux ans, la nouvelle capitale de l’Indonésie se nommera Nusantara, et non plus Jakarta. C’est pour désengorger la mégalopole de 30 millions d’habitants que le gouvernement indonésien a décidé de créer cette ville nouvelle. Nusantara, à l’est de l’île de Bornéo, se situera à 1000 km de Jakarta. Elle comprendra notamment un parlement, un palais présidentiel en forme de l’oiseau mythique indonésien Garuda, une grande mosquée, des logements et des équipements pour une population qui devrait atteindre les 2 millions dans une vingtaine d’années. La migration devrait aller de pair avec le transfert des activités économiques et administratives de Jakarta vers la ville nouvelle.