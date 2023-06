Familles à Genève – Une nouvelle campagne contre les prédateurs du Net Action Innocence veut sensibiliser les parents pour déjouer les mauvaises rencontres que leurs enfants peuvent faire sur internet. Xavier Lafargue

Le «grooming» est un fléau qui menace beaucoup de jeunes. Selon une étude, par exemple, 41% des 14-15 ans ont déjà été abordés en ligne par une personne inconnue ayant des intentions d’ordre sexuel. ENRICO GASTALDELLO/AZZURRO MATTO

On appelle cela le «grooming». Autrement dit le pédopiégeage. Une menace qui guette les enfants et les adolescents utilisant internet, et qu’Action Innocence qualifie de «particulièrement préoccupante». Raison pour laquelle cette fondation créée à Genève en 1999 vient de lancer une nouvelle campagne de sensibilisation. Elle s’adresse aux parents, mais aussi aux professionnels qui sont en contact régulier avec les mineurs.

«Dès qu’un enfant a des possibilités de communiquer en ligne, un risque existe qu’il fasse de mauvaises rencontres.» Carole Barraud Vial, responsable du Pôle Prévention d’Action Innocence (Suisse)

Le grooming figure dans la catégorie des cyber-délits sexuels. Il définit les comportements d’individus malintentionnés qui cherchent à entrer en contact puis établir une relation avec un ou des enfants ou adolescents de moins de 16 ans. Objectif de ces prédateurs: obtenir de leurs jeunes victimes un plaisir sexuel ou une relation à caractère sexuel.

Une étude qui inquiète

«Nous avions déjà fait une campagne d’affichage en 2006, explique Carole Barraud Vial, responsable du Pôle Prévention d’Action Innocence (Suisse). Cette fois-ci, nous avons décidé de publier un dépliant à l’intention des parents, qui peuvent le commander gratuitement sur notre site. Car ce sont eux qui sont en première ligne face à ce danger. Ils doivent être conscients que leurs enfants peuvent faire de mauvaises rencontres sur internet, via les réseaux sociaux ou les jeux vidéo en ligne.»

La couverture du dépliant d’Action Innocence à l’intention des parents DR

Et la menace est bien réelle, selon la fondation, qui fait référence à une étude de l’Université des sciences appliquées de Zurich, publiée en 2022. Certains chiffres ont de quoi inquiéter! On apprend qu’en Suisse, la moitié des jeunes de 12-19 ans interrogés lors de cette étude et inscrits sur un réseau social déclarent avoir déjà rencontré une personne inconnue après avoir fait sa connaissance en ligne. Et cela concerne notamment 23% des enfants de 12-13 ans.

Autres données, 19% des 12-13 ans et 41% des 14-15 ans (filles et garçons confondus) ont déjà été abordés en ligne par une personne inconnue avec des intentions d’ordre sexuel. Et parmi ces tranches d’âges, respectivement 12% et 27% ont reçu, toujours d’une personne inconnue, une demande d’envoi de photos érotiques d’eux-mêmes.

Le rôle des parents

Le dépliant d’Action Innocence se veut facile d’accès. En quelques mots et dessins, il donne des indices utiles aux parents. Quelques exemples? Les relations en ligne de l’enfant prennent plus de place que les relations face à face; il change rapidement l’image de son écran lorsqu’un parent s’approche de lui. Il change d’aspect physique, s’habille de façon plus provocante, plus sexy; il change de comportement, s’isole, se renferme; il parle souvent avec une personne que les parents ne connaissent pas; il démontre une faible estime de soi…

Aussi pour les professionnels Afficher plus Les parents ne sont pas les seuls concernés par la campagne d’Action Innocence contre le grooming. Les professionnels le sont aussi. Tels les enseignants, pédiatres et toutes les autres personnes impliquées dans les domaines social et pédagogique. Sans oublier les policiers. Un dossier thématique très complet, qui rappelle notamment les dispositions légales, a été élaboré à leur intention par la fondation. Ce document, tout comme le dépliant, peut être commandé gratuitement. XLA

On pourrait se dire qu’à l’adolescence, ces modifications de comportement peuvent sembler assez classiques. Carole Barraud Vial met néanmoins en garde les parents: «Il est aussi normal de questionner les changements observés chez ses enfants.»

Là encore, des pistes sont proposées, qui privilégient le dialogue avec l’enfant, en l’écoutant sans jugement. Ou encore lui demander de pouvoir consulter les échanges avec cette personne inconnue. Et encore, s’il y a suspicion de grooming et avec son accord, collecter et conserver des preuves (photos, captures d’écran des profils de l’individu et des propos échangés, etc.).

Informations et action

Il s’agit aussi d’accompagner son enfant, car il peut être difficile pour lui de mettre un terme à une relation amicale, voire amoureuse et qu’il croyait sincère. D’autant que les criminels adeptes du pédopiégeage savent très bien mettre en confiance les jeunes afin d’obtenir d’eux, petit à petit, des photos intimes, puis des échanges de plus en plus fréquents en ligne, pour en arriver finalement aux rencontres réelles, en face-à-face.

«Les cibles de pédopiégeage ne sont pas uniquement les adolescents qui ont une vie sociale hors de la famille, note Carole Barraud Vial. Le grooming touche des victimes de plus en plus jeunes. Dès qu’un enfant a des possibilités de communiquer en ligne, un risque existe qu’il fasse de mauvaises rencontres. Raison pour laquelle nous avons choisi de lancer cette campagne qui donne aux parents et professionnels des moyens d’informations et d’action.»

Xavier Lafargue est journaliste professionnel depuis 1985. Après quinze ans passés dans des rubriques sportives, il a opté pour l'information locale. Il travaille depuis 2008 au sein de la rubrique genevoise de la Tribune de Genève, rubrique qu'il a dirigée durant six ans avant de revenir à l'écriture. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.