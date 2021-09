Inégalités salariales – Une nettoyeuse se fait licencier après avoir obtenu son CFC Elle espérait améliorer son salaire, mais elle se retrouve au chômage. Pour le syndicat SIT, ce cas illustre le sexisme prévalant dans la branche. Antoine Grosjean

Dans la quarantaine, Laura faisait depuis treize ans le ménage dans les locaux d’une banque privée genevoise. GETTY IMAGES

Laura* espérait décrocher un meilleur salaire en suivant une formation continue. Mal lui en a pris: peu après l’obtention de son CFC, cette nettoyeuse reçoit son congé, au motif que son employeur n’a plus les moyens de la payer selon ses nouvelles qualifications. Le syndicat SIT, qui la défend et vient de dénoncer le cas devant le Tribunal des prud’hommes, estime que cette situation est emblématique du sexisme qui prévaut dans la branche et dans d’autres secteurs.

Dans la quarantaine, Laura faisait depuis treize ans le ménage dans les locaux d’une banque privée genevoise, d’abord pour le compte d’une première entreprise de nettoyage, qui a fait faillite, puis, dès 2012, pour une autre, qui a repris le contrat avec la banque. Mais en changeant d’employeur, elle a aussi changé de taux d’activité. Alors qu’elle travaillait auparavant 40 heures par semaine, elle ne s’est plus vue proposer que de faibles taux d’occupation, oscillant entre 7,5 et 13 heures hebdomadaires.