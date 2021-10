Sécurité privée – Une mystérieuse structure genevoise rémunère Alexandre Benalla L’ancien garde du corps d’Emmanuel Macron se dit salarié d’une organisation sise dans le quartier onusien. Il travaille aussi, plus discrètement, pour les Émirats arabes unis. Sylvain Besson

Alexandre Benalla arrive à la fin de son procès, le 1 er octobre. Il a été jugé pour avoir violenté des manifestants à Paris le 1 er mai 2018. AFP

Cette fois, cela semble sérieux: Alexandre Benalla s’implante pour de bon à Genève. L’ancien responsable de la sécurité d’Emmanuel Macron avait annoncé l’an dernier qu’il allait installer une société de sécurité privée, Comya Group, au bout du lac.

Et voilà qu’on le retrouve derrière une autre organisation, sise dans le quartier onusien et baptisée «Organisation mondiale pour la résilience et gestion des crises» (OMRGC).

Le 29 septembre, à Paris, Alexandre Benalla a comparu pour la troisième semaine d’affilée devant le tribunal, où il est jugé pour avoir violenté des manifestants le 1er mai 2018. Revenant sur son parcours, l’ancien proche du président français, écarté de l’Élysée suite au scandale, a indiqué être salarié de l’OMRGC.