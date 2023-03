Méga projet écolo en Afrique – Une «muraille verte» de 8000 km sauvera-t-elle le Sahel? Haïdar El Ali veut sauver les régions au Sud du Sahara . Il compte planter 100 millions d’hectares de terres dégradées. Un tel projet peut-il aboutir? Barbara Achermann

Haïdar El Ali, défenseur sénégalais du climat, rend visite à son arbre préféré. JACQUES MANGA

On dit souvent du chien et de son maître qu’ils se ressemblent. On peut en dire autant de Haïdar El Ali et de son arbre. Tous deux sont massifs, les meilleures années sont derrière eux, la vie les a rendus courbés, noueux et durs. Mais seulement à l’extérieur.