Renforcer le partenariat social

Vincent Maitre Afficher plus Conseiller national genevois Parti Le Centre.

Un certain nombre de cantons surtout romands (Neuchâtel, Genève et Jura) ont introduit un salaire minimum dans leur législation cantonale. Cette situation complique fortement le partenariat social dans les cantons concernés, ce d’autant plus qu’un arrêt controversé du Tribunal fédéral a considéré que les salaires minimaux en question devaient également s’appliquer aux entreprises des secteurs qui ont conclu une convention collective de travail étendue au niveau national (CCT étendue). Ainsi, selon ce même arrêté, une CCT déclarée par le Conseil fédéral de force obligatoire pour l’ensemble du pays peut être invalidée par des dispositions cantonales.

C’est pourquoi le conseiller aux États Erich Ettlin a déposé une motion visant à éviter de contourner par des dispositions cantonales des CCT dûment négociées entre le patronat et les syndicats. Le texte ne concerne ainsi absolument pas les employés bénéficiant d’un salaire minimum dans les secteurs non conventionnés.

Le texte permet de rappeler le rôle fondamental du partenariat social dans les relations de travail. Dans notre pays, la fixation des salaires dans les branches a toujours été du rôle du partenariat social, à travers des négociations, et non de l’Etat. Les CCT contiennent d’ailleurs des salaires minimaux bien mieux adaptés aux spécificités des branches et des régions, et souvent bien plus avantageux que le salaire minimum fixé dans la loi. Elles comprennent également bien plus d’avantages pour ce qui est des conditions de travail (horaires de travail, vacances, temps de pause et assurances sociales). La pratique du partenariat social en Suisse le démontre au quotidien sur le terrain: les CCT restent un meilleur instrument de progrès social qu’un cadre rigide fixé par la loi.

La motion souligne également les limites de l’instauration de salaires minimaux dans les cantons pour l’ensemble du système: soit l’on veut un partenariat social fort, qui fait la force et la prospérité de la Suisse, soit l’on veut que tout soit fixé par la loi, ce qui implique un cadre extrêmement rigide, qui ne laisse plus aucune place au dialogue, à la négociation et à la possibilité de solutions adaptées et sur-mesure pour les travailleurs. Mais les deux systèmes ne pourront cohabiter à terme. En cela, la motion propose très clairement de choisir la première option, en sécurisant et en renforçant les conventions collectives de travail face à la loi.

Quant aux cantons, il convient de rappeler leur rôle: l’accompagnement des bas-salaires par des politiques sociales justes et efficaces. C’est ainsi que le canton de Genève a mis en place toute une série d’instruments comme les prestations complémentaires à destination des familles aux salaires modestes leur permettant de toucher un surplus de salaire pouvant aller jusqu’à 1’000 francs par mois.

La force de la Suisse réside dans ce savant équilibre: aux partenaires sociaux, la définition des conditions salariales et de travail ; aux cantons, l’accompagnement social des catégories les plus précarisées. Loin de toute attaque sociale, la motion Ettlin ne fait que réaffirmer la définition des rôles de chacun et ce qui fait le succès de notre pays.

Respecter la volonté populaire

Davide De Filippo Afficher plus Cosecrétaire général du SIT (Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs).

Le 27 septembre 2020, un peu plus de 58% des électeurs-trices genevois-es ont plébiscité l’introduction d’un salaire minimum légal de 23 fr. de l’heure à Genève. Avec un message très clair: il n’est pas admissible qu’un-e salarié-e travaillant à plein temps ne puisse pas vivre de son salaire.

Déjà à l’époque, les organisations patronales et la droite, opposées par principe purement idéologique au salaire minimum légal, plaidaient au contraire leur préférence pour la «potion magique» des conventions collectives négociées «en bonne intelligence», prenant en compte «les réalités des branches» plutôt qu’un salaire minimum légal décrété par l’Etat.

Mais la population genevoise ne s’y est pas trompée: la réalité du partenariat social en Suisse est bien loin de l’image d’Epinal véhiculée par le patronat et ses relais politiques. A force de ne lâcher que des miettes aux travailleuses et travailleurs, ce «partenariat social» fantasmé par le patronat et la droite condamnaient plus 30’000 salarié-e-s à Genève à ne pas parvenir à joindre les deux bouts tout en travaillant 40 heures, voire bien plus, par semaine. Consciente de cette réalité-là, que le patronat refuse toujours de prendre en compte dans les négociations salariales, une large majorité de la population genevoise a dit oui à l’initiative introduisant un salaire minimum légal contre la précarité.

Et voilà qu’aujourd’hui cette droite tente de prendre sa revanche, quand bien-même le cataclysme économique qu’elle prédisait en cas d’acceptation de l’initiative - faillites d’entreprises, pertes massives d’emplois et chute généralisée de l’ensemble des salaires - n’a pas eu lieu. Avec sa motion qui propose de faire primer les salaires des conventions nationales étendues sur les salaires minimaux cantonaux, le conseiller aux Etats obwaldien Erich Ettlin (Le Centre, anciennement PDC) propose un brutal retour en arrière pour des milliers de salarié-e-s à Genève.

Dans les secteurs concernés, l’hôtellerie-restauration, le nettoyage, ou encore la coiffure, l’application de la motion Ettlin signifierait en effet des baisses de salaires pouvant aller jusqu’à 500 fr. par mois, en faisant replonger les salaires en dessous de 4000 fr., voire même 3500 fr. par mois pour un plein temps. De la part d’un parti qui prétend défendre la famille, ce retour à la case précarité pour des milliers d’entre-elles serait incompréhensible et scandaleux.

Mais plus encore, la motion Ettlin piétine le fédéralisme et la volonté populaire des Genevois-es clairement exprimée dans les urnes en 2020. Car ce n’est pas tous les jours qu’une initiative populaire est acceptée avec une telle majorité.

Au moment de voter oui ou non à cette motion, les conseillères et conseillers nationaux-ales feraient donc bien de s’en souvenir. Car à quelques encablures des élections cantonales à Genève puis des élections fédérales, bafouer le vote de 81’371 électeurs-trices en acceptant la motion Ettlin se payera cash.

