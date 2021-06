Précarité étudiante – Une motion pour prolonger les repas étudiants à 3 francs Les socialistes demanderont jeudi au Grand Conseil le vote en urgence d’une motion visant la poursuite durant un an des repas à prix réduit à l’Université de Genève. Lorraine Fasler

Plus de 22’000 plats à 3 francs ont été vendus en deux mois à l’Université de Genève. Laurent Guiraud

Court mais intense. En deux mois, plus de 22’000 repas au prix exceptionnel de 3 francs ont été vendus à l’Université de Genève (UNIGE). Une initiative qui coïncidait avec le retour des étudiants et étudiants en présentiel et qui découlait d’un constat clair: la crise économique causée par celle sanitaire a touché de plein fouet cette population déjà précarisée.

Beaucoup ont perdu leur «job étudiant» ou sont directement impactés par les difficultés économiques de leurs parents. En un an, 4,6 millions de francs d’aides ont été alloués à des étudiants dans le cadre des aides d’urgence Covid de l’UNIGE, financées par des aides privées et quelque 300 colis sont distribués chaque semaine par l’épicerie gratuite La Farce.

Vote en urgence demandé

Le coup de pouce des repas à 3 francs – une mesure suggérée par un groupe de travail sur la détresse étudiante coordonné par la Conférence universitaire des associations d’étudiant-e-x-s (CUAE) – a coûté environ 150’000 francs pour les deux mois et a pu être lancée grâce à des dons de fondations privées. Mais voilà, l’opération prend fin ce mercredi 30 juin. Faute de financement, elle n’était pas vouée à être poursuivie à la rentrée prochaine.

En réaction, les députés socialistes demanderont jeudi le vote en urgence, durant la séance plénière du Grand Conseil, d’une motion visant la poursuite et donc à l’ctroi d’un bugdet, durant une année encore (année académique 2021-2022) des repas à prix réduit à l’Université de Genève.

L’offre devrait, cette fois, être élargie au corps étudiant de la Haute École spécialisée de Suisse occidentale Genève (HES-SO GE).

Au total, 25’000 étudiants et étudiantes à Genève pourraient être concernés. En comptant une demande plus forte et l’ajout des jeunes des HES, l’opération est, cette fois, estimée à 160’000 francs par mois, soit 1’600’000 francs, sur une période de dix mois.

«L’offre de repas à 3 francs participe à une égalité des chances et donne l’opportunité à des étudiantes et étudiants, de toute classe sociale, de se retrouver et de recréer des liens sociaux», explique la députée Jennifer Conti. Selon une étude menée par l’Observatoire de la vie étudiante, avant la crise sanitaire, le sentiment d’isolement prévalait déjà auprès de 49% des personnes sondées», indique le texte de la motion.

En attendant les repas à 5 francs

La prolongation des repas à 3 francs demandée par les députés socialistes vise à opérer une transition avec une autre initiative de l’Université de Genève. L’établissement travaille actuellement sur une proposition de repas à 5 francs, mais qui ne pourra être effective que d’ici à un an, dans l’ensemble de ses cafétérias, sur présentation d’une «carte de fidélité».

Une concertation est en cours avec entreprises prestataires et les contrats existants, ainsi que les appels d’offres actuels, doivent être modifiés.

