Genève – Une mosaïque végétale pousse sur la plaine de Plainpalais Des étudiantes ont organisé un troc géant de petites plantes, suscitant l’espoir des passants de voir un jour une plaine «plus verte». Théo Allegrezza

Le samedi 26 juin, aux alentours de midi, sur la plaine de Plainpalais. PIERRE ALBOUY

Elle est apparue dans les premières heures de la matinée, alors que les stands des puciers commençaient à peine à s’animer. Une vaste mosaïque végétale a poussé samedi sur la plaine de Plainpalais. Une succession de petites plantes mises côte à côte, qui a pris de l’ampleur tout au long de la journée. À midi, on dépassait déjà les 1000 pots, donnant de loin une touche verte à l’ocre caractéristique de la plaine.

«Tout le monde peut venir déposer une plante et, à 17 heures, nous organiserons un troc végétal géant», s’enthousiasme Eva, instigatrice de cette initiative avec son amie Deliah, ainsi que deux autres étudiantes en relations internationales à l’Université de Genève. Leur démarche est née d’une désillusion. «Nous étions censées partir en mobilité à l’étranger, mais nous n’avons pas pu en raison du Covid, raconte Eva. À la place, nous avons suivi un programme commun à distance avec les universités d’Exeter, de Montréal et de Barcelone». Deliah poursuit: «Nous avons voulu saisir une problématique liée à la pandémie, la détresse des étudiants, et la mettre en relation avec la lutte contre le réchauffement climatique, qui nous tient à cœur.»