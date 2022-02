Décryptage d’une œuvre – Une montagne bleue qui exalte le verre Le Musée Ariana expose dès le 25 février les œuvres de l’artiste verrier suisse Hubert Crevoisier. Pascale Zimmermann Corpataux

Hubert Crevoisier a créé un formidable tertre de pavés bleu cobalt au Musée Ariana, qu’il nomme «La Montagne bleue». LUCIEN FORTUNATI

«Je suis bleu, je suis jaune, je suis verre… et je vois rouge!» proclame Hubert Crevoisier dans l’exposition que lui consacre le Musée Ariana du 25 février au 7 août. Pour l’artiste verrier suisse de 59 ans, installé à Bienne, les couleurs ont une importance cardinale: «J’invite le visiteur à entrer physiquement, visuellement, sensoriellement et émotionnellement dans le monde intense du bleu, du jaune, du vert et du rouge. Je l’invite à voir, percevoir et ressentir, sans expliquer, comment la couleur jaune à travers «Dynamique jaune» transforme le bleu en vert et le rouge en orange.»

C’est un paravent mandarine qui ouvre au spectateur le monde d’Hubert Crevoisier à l’entrée des deux salles du premier étage du musée, où se déploient sur de longues tables ses œuvres de verre. Faisant face à l’installation topaze, «La montagne bleue» et ses 200 pavés qui s’empilent et dégringolent forment un ensemble saisissant.

Un cerveau brodé

Au mur, des broderies qu’il pique sur le papier, en couleurs bien sûr, lorsqu’il voyage en train – dont un cerveau à décoder sur l’envers. Si cet ancien infirmier s’est mis à créer, c’est «pour mieux voir». «Et je vois rouge!» répète-t-il. Au milieu de l’espace d’exposition, dressé comme un bâton de parole, un long tube de verre transparent est serti de fils de soie écarlates. «Je l’ai encouragé à exprimer cette colère en prenant la parole dans l’exposition», raconte Anne-Claire Schumacher, directrice du musée suisse de la céramique et du verre.

«Hubert Crevoisier entretient un rapport ambivalent aux mots. Il préfère la création artistique aux discours pour nouer un dialogue intuitif avec ses interlocuteurs. Pas de blabla avec lui!» Ni de fastidieux comptes rendus de séances lors de la préparation de l’accrochage, mais des carnets parés de dessins, croquis et rares mots jetés comme des bouteilles à la mer.

Le superbe bleu Klein de «La Montagne bleue» change de nuances d’un pavé à l’autre, flirtant avec les violets avant de tourner au turquoise, au gré de la lumière zénithale et de la position de l’observateur. L’artiste a façonné différents bleus, dont le cobalt qui est «un mélange précis de plusieurs oxydes métalliques, travaillés avec mon collègue Mattéo Gonet, de Glassworks à Münchenstein, dans le canton de Bâle», commente Hubert Crevoisier.

Le tertre est-il en construction, en destruction ou les deux? À chaque visiteur son interprétation. Le verrier, lui, déclare: «Depuis trente ans, je suis un alpiniste artiste qui emprunte simultanément la voie nord et la voie sud pour escalader une montagne bleue. Avec l’exposition, j’ai le sentiment d’être arrivé au sommet. L’espace s’ouvre. La montagne bleue est en train de devenir un chemin bleu.» Convaincus que l’art fait du bien, l’artiste et la directrice du musée ont proposé le 24 février au colloque des Hôpitaux universitaires de Genève un carnet d’ordonnances muséales à remettre aux patients, afin qu’ils puissent visiter l’exposition gratuitement avec un accompagnant.

Chaque pavé, coulé dans un moule en métal, a ensuite été signé à la main par l’artiste, qui en a mis en souscription. «La montagne bleue» est la dernière pièce réalisée pour l’Ariana par Hubert Crevoisier. La plus difficile peut-être, car elle intègre le chaos. «Et le chaos, c’est compliqué, souligne Anne-Claire Schumacher. Il a empilé ses pavés avec précision et tout à coup, il s’est arrêté: il ne pouvait pas aller plus haut.»

Les pièces créées pour l’exposition par Hubert Crevoisier ne sont pas d’une matière homogène. Le verre coloré et traversé d’éclats de lumière est animé de bulles, filaments, galbes et creux que le visiteur se retient à grand-peine de toucher du doigt. Ces aléas ajoutent à la beauté des œuvres et procurent une émotion surprenante, comme ce simple carré rouge suspendu à la fenêtre sur lequel l’artiste a gravé: BLEU.

