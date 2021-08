Gstaad Menuhin Festival – Une moisson de chefs sur l’alpage Le concert final de l’Académie de direction d’orchestre présente les meilleurs espoirs avec le Gstaad Festival Orchestra ce mardi 10 août. Bilan de l’édition 2021. Matthieu Chenal

La cheffe d’orchestre polonaise Agata Zając fait travailler le Gstaad Festival Orchestra. Theresa Pewal

Dix élèves de direction d’orchestre, dont deux filles, avaient été retenus sur 200 candidats pour participer à la Conducting Academy de Gstaad l’année dernière. Le festival ayant annulé la plupart de ses activités en 2020, les heureux élus ont été réinvités cette année. Les cours, qui ont commencé fin juillet et se poursuivent jusqu’au 10 août, ont marqué le premier retour d’un orchestre au complet sous la tente du festival depuis 2019.

«On a senti une grande émotion et un bonheur intense, témoigne Lukas Wittermann, responsable des académies au Menuhin Festival Gstaad, autant des instrumentistes, des étudiants que des professeurs à l’idée de pouvoir enfin réunir des artistes du monde entier et de jouer après une si longue absence. Chacun est investi d’une force et d’un esprit nouveaux.»

Bien entendu, les mesures de protection sanitaire sont strictes; tous les participants ont été testés et le sont régulièrement. «Ces contraintes affectent forcément les interactions, relève Lukas Wittermann, car on est moins proches les uns des autres, mais nous avons de la place dans la tente. Le plus important est que les musiciens se sentent en sécurité sur scène.»

Tremplin international

Le Menuhin Gstaad Festival a toujours consacré une part importante de ses moyens à la pédagogie, en mémoire de l’action de son fondateur pour la transmission. Le volet académique de la manifestation bernoise s’est étoffé depuis 2014 avec cette classe de direction d’orchestre qui s’est rapidement imposée comme un modèle du genre.

L’exclusivité proposée aux jeunes chefs, ce sont des cours de direction pendant deux semaines avec le Gstaad Festival Orchestra (GFO) à disposition. Après la période dominée par Neeme Järvi, c’est l’influent directeur du New York Philharmonic, le Néerlandais Jaap van Zweden, assisté de Johannes Schlaefli, qui a repris le flambeau, à l’exception de 2019 où l’académie était conduite par Manfred Honeck.

La cheffe d’orchestre française Chloé Dufresne en répétition à Gstaad. Theresa Pewal

Jaap van Zweden, directeur musicale du New York Philharmonic, à la tête ici du Gstaad Festival Orchestra. Raphael Faux

Demain mardi 10 août, l’académie 2021 donnera son deuxième et dernier concert avec la «Symphonie n° 4» de Brahms et le «Concerto pour violoncelle» d’Elgar interprété par Willard Carter. Les meilleurs élèves se verront confier la direction d’un mouvement chacun et obtiendront des engagements dans les six orchestres partenaires de l’académie. Jaap van Zweden reprendra ensuite seul les rênes du GFO pour deux concerts très attendus, les vendredi 13 et samedi 14 août (complets).

