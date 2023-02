Réhabilitation – Une mini-série vidéo sur le chantier du téléphérique du Salève Le chantier de réhabilitation des gares de l’ouvrage conçu par un Genevois a déjà fait l’objet de quatre épisodes. Olivier Bot

Une vue 3D du projet de réfection. DR

Durant les travaux de réfection des gares du téléphérique du Salève, le GLCT (Téléphérique du Salève) publie sur son site de courtes vidéos (voir ci-dessous) rendant compte de l’avancement du chantier présenté en février 2022. Un an après, la réhabilitation avance.

Il y a un an, la «Tribune de Genève», détaillait le chantier de réfection du téléphérique du Salève, expliquant qu’il s’agissait notamment de «s’atteler à redonner son visage d’origine à ce bâtiment, classé monument historique il y a quatre ans». Il s’agit aussi de compléter un bâtiment qui est resté inachevé, «sans doute à cause de la crise économique des années 30», analyse l’architecte lauréate de cette restauration, Claudia Devaux. Mais la première tâche, qui est en cours, est d’élaguer les rajouts qui ont pu dénaturer l’œuvre du fameux architecte genevois.

Exit donc l’annexe des années 80. Côté paysagisme, on recréera l’ambiance de pâturage qui régnait autour du bâtiment à sa mise en service – avec des points de vue dégagés à ses alentours – et on concentrera la végétation vers sa face arrière, sur le talus, ou en bosquets sur la vaste esplanade qui sera développée sur son flanc est. Mais ce sont aussi les parois mêmes qui subiront un nettoyage désincrustant. Sur trois centimètres, on grattera les crépis qui ont masqué le béton brut d’origine.

Cette matière nue, on la retrouvera aussi au plafond de la salle d’apparat qui couronne le bâtiment. Maurice Braillard y voulait un restaurant panoramique, mais celui-ci n’a jamais pu être créé, faute d’accès. Ce dernier aurait dû être donné par l’hôtel prévu derrière la station et dont seules les fondations ont été bâties.

Une tour-escalier sera créée à l’ouest de la station pour mener le public à cette salle de 200 mètres carrés, qui sera ceinte de vastes fenêtres en lieu et place des plaques de tôle qui l’aveuglent aujourd’hui encore. Et sur le toit, un belvédère est prévu. Le lieu promet d’être exceptionnel.

