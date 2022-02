Lettre du jour – Une mesure non discriminatoire Opinion Courrier des lecteurs

Genève, 15 février

Il arrive souvent qu’une mesure visant à favoriser un groupe discriminé soit critiquée comme étant elle-même discriminatoire. C’est le cas pour la motion adoptée en Ville de Genève pour compenser les inégalités en matière de salaires et de responsabilités familiales qui persistent en Suisse.

Or le droit en la matière est clair: les mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes ne sont pas à considérer comme un acte de discrimination. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, que la Suisse a ratifiée en 1997, le confirme.

Ce qui compte, c’est le caractère temporaire de la mesure. La motion respecte cette condition en reconnaissant que la réduction de 20% sur les entrées dans les institutions, lieux culturels, centres sportifs et centres de loisirs de la Ville n’est à accorder que tant que l’égalité entre hommes et femmes n’est pas réalisée. Ainsi, par sa nature temporaire et son objectif de remédier à des inégalités la motion ne constitue pas une «réponse à une discrimination par une autre discrimination.»

On peut se poser la question de savoir si le fait d’offrir aux femmes un accès moins cher aux activités sportives, culturelles et sociales est la meilleure façon de redistribuer les ressources et les responsabilités entre hommes et femmes, ou si cette approche représente la meilleure stratégie en faveur de l’égalité.

Mais la réponse à la question de la nature discriminatoire d’une telle mesure est claire: elle ne constitue pas une discrimination.

Caroline Dommen

