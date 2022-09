Commémoration royale – Une messe dédiée à la reine Elizabeth rassemble des dizaines de fidèles À la veille des funérailles royales, l’église Holy Trinity a célébré la défunte monarque lors d’une cérémonie où beaucoup se sont montrés très émus. Chloé Dethurens

Holy Trinity Church était comble à l’occasion de cette cérémonie, en l’honneur de la défunte reine. MAGALI GIRARDIN

Un large sourire dans un costume bordeaux. Ce dimanche en fin d’après-midi, un portrait contemporain de la reine Elizabeth II orne chaque petit livret remis aux visiteurs de Holy Trinity Church. Il est 18 h à la rue du Mont-Blanc lorsque l’Église anglicane de Genève débute sa messe dédiée à Her Majesty the Queen. À la veille des funérailles royales, la commémoration réunit des dizaines de fidèles émus et reconnaissants. Les lieux sont quasi combles.