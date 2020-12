Assassinat – Une mère infidèle conteste avoir voulu la mort de son mari En février 2018, un père de famille afghan est mort par asphyxie dans son logement de Delémont, incendié par l’amant de sa femme. Cette dernière sera jugée ce lundi pour complicité. Benjamin Pillard

Alors âgé de 23 ans, le jeune tueur – ami de la famille – avait mis le feu à l’appartement après avoir réveillé son rival en lui fracturant le crâne à coups de massette. Police cantonale jurassienne

Cet hiver, cela fera trois ans que trois enfants afghans de Delémont (JU) ont perdu leur père de 33 ans dans des conditions épouvantables. Il a été froidement assassiné dans leur appartement par un compatriote dix ans plus jeune que lui. Mort intoxiqué au monoxyde de carbone et/ou brûlé vif dans le violent incendie causé par le tueur, après que cet ami de la famille l’avait surpris dans son sommeil en lui fracturant le crâne à coups de massette…

Dix jours après le crime, les deux garçons et leur sœur cadette – alors âgés de 12, 9 et 7 ans – se voyaient aussi éloignés de leur mère, incarcérée en raison de soupçons de complicité d’assassinat. Pour le Ministère public, la trentenaire pourrait même être l’unique instigatrice. Elle sera jugée ce lundi 7 décembre aux côtés de son ex-amant. Bien que ce dernier ne l’ait jamais mise en cause. La veuve nie en tout cas toute implication, a appris «Le Matin Dimanche».