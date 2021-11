Maltraitances sur personnes âgées – Une mère contrainte d’attaquer son fils en justice Une octogénaire souhaite stopper la procédure. Son curateur, mandaté suite à des alertes de médecins, assure qu’elle n’a pas sa capacité de discernement. Luca Di Stefano

Le fils a passé huit mois en prison pour avoir maltraité ses parents. Il conteste les coups et les privations mais admet avoir été contrôlant. LUCIEN FORTUNATI

«Je ne veux pas être assise à côté de lui!» Olga*, 81 ans, n’a pas envie d’être au tribunal, et encore moins de se trouver aux côtés de son curateur, un avocat désigné par le Tribunal de l’adulte et de l’enfant: «Je veux retirer la plainte, répète l’octogénaire. Mon fils a pu dépasser les limites, mais il avait de bonnes intentions. Tout va très bien aujourd’hui.» Car l’accusé assis devant elle est bel et bien son fils, Alexandre*, âgé de 50 ans.

L’affaire jugée depuis lundi par le Tribunal correctionnel est une histoire de violences familiales. Mais elle a une particularité: Olga ne veut pas porter plainte contre son fils. Son curateur, en revanche, persiste, malgré la volonté réaffirmée de la retraitée qu’il représente. Il a fini par porter plainte en son nom. «L’attitude de Madame s’explique par les troubles délirants dont elle souffre. Elle a perdu sa capacité de discernement», soutient Me Gilbert Deschamps, en s’appuyant sur plusieurs rapports médicaux. «L’État dysfonctionne», rétorquent Mes Yaël Hayat et Simine Sheybani, avocates du fils accusé.