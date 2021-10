Genève reconnaissante – Une médaille pour la combattante Fabienne Abramovich La Ville de Genève témoigne de son admiration pour la danseuse, chorégraphe et cinéaste qui se bat pour les artistes genevois et suisses. Benjamin Chaix

Fabienne Abramovich, cinéaste et chorégraphe. LUCIEN FORTUNATI

«La médaille «Genève reconnaissante», elle est comme une Légion d’honneur, et ça n’a pas de prix», déclare Fabienne Abramovich, récipiendaire le mois dernier de cette marque d’estime de la part de la Ville de Genève. En citant la Légion d’honneur, la danseuse, chorégraphe et cinéaste genevoise trahit sans le vouloir ses origines françaises; la lauréate a grandi à Paris, où elle est née il y a six décennies de cela. Sans doute a-t-elle puisé l’amorce de ses combats futurs dans le milieu modeste et éclairé dans lequel son enfance s’est déroulée. Elle-même d’origine kabyle, porteuse non sans fierté d’un patronyme aux claires origines bibliques, transmis par son père adoptif, elle va se faire un prénom dans le lycée où son goût pour l’étude l’a conduite.