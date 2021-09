Genève dans la presse internationale – Une marche des fiertés à Genève partagée par Annemasse La France voisine marchera avec les Genevois le 11 septembre à Genève et une rue d’Annemasse sera couverte de parapluies aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBTQ+. Olivier Bot

La Marche des fiertés de Genève 2019 entre le palais Wilson et le parc des Bastions. Pierre Albouy

La ville d’Annemasse rallie la marche des fiertés de Genève. Sur le site actu.fr, le maire d’Annemasse, on apprend que Christian Dupessey, maire de la cité, va couvrir la rue du commerce de la commune de parapluies aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBTQ+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer, intersexes et asexuelles) à partir du 7 septembre.

Samedi, un cortège de France voisine partira du terminus du tram à Annemasse, un autre à la gare du Léman express, pour rejoindre la marche genevoise qui partira du quai Wilson, le 11 septembre à 14 h.

Devenez membre du jury «séries» au Geneva International Film Festival

Le festival GIFF (Geneva International Film Festival) invite les fans de série à devenir membre du jury de la catégorie. Pour sa 27e édition, qui aura lieu du 5 au 14 novembre, écrit le site actu Haute-Savoie, «cinq personnes venues de tous les horizons pourront donc intégrer, le temps du festival, ce milieu habituellement réservé aux professionnels du cinéma et des séries TV». Ces cinq jurés devront regarder dix pilotes sur deux épisodes de séries internationales afin d’établir le palmarès. Leurs frais de transport et de séjour sont pris en charge par le festival.

Les déchets maritimes et la pollution plastique au menu de la Genève internationale

La conférence internationale sur les déchets maritimes et la pollution plastique qui a eu lieu les 1er et 2 septembre a eu un écho dans la presse internationale. Dans «Le courrier du Vietnam», ce pays étant un des organisateurs de ce sommet, il est écrit que cette conférence «avait pour objet principal de créer une dynamique et une volonté politique visant à faire avancer une stratégie mondiale cohérente pour mettre un terme au fléau environnemental que représentent les déchets marins et la pollution provenant des plastiques. À cette fin, une déclaration ministérielle a été adoptée et signée à l’issue de cette réunion, affirmant la nécessité de conclure, sous l’égide du PNUE, une convention internationale traitant de ces sujets sous leurs différents aspects, en particulier la production, le recyclage, la valorisation et l’élimination du plastique et des déchets plastiques.»

Sur la page Facebook du gouvernement princier de Monaco, son représentant appelle de ses vœux «des négociations, dans le contexte de la prochaine session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement, qui se tiendra du 28 février au 2 mars 2022, à Nairobi (Kenya)».

