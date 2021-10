Action de Terre des hommes – Une Marche de l’espoir «connectée» en faveur d’Haïti Cette 30e édition doit permettre de récolter environ 150’000 francs en faveur des enfants de Haïti, d’ici au 20 novembre.

Les participants – personnel d’entreprises, enfants et familles – peuvent parcourir leurs kilomètres où et quand ils le désirent et faire valoir leur balade sportive et humanitaire via une application ad hoc. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Terre des hommes (Tdh) Suisse a lancé dimanche à Genève sa 30e Marche de l’espoir, qui doit permettre de récolter environ 150’000 francs en faveur des enfants de Haïti. Pour la première fois, des entreprises sont associées à l’événement.

Cette 30e édition est la deuxième à être en bonne partie numérique. Les participants – personnel d’entreprises, enfants et familles – peuvent parcourir leurs kilomètres où et quand ils le désirent et faire valoir leur balade sportive et humanitaire via une application ad hoc.

Une vingtaine de personnes, sur les quelque 1500 enfants qui participent cette année, étaient cependant présentes physiquement dimanche près de la Rotonde du Mont-Blanc, au bord du lac, pour accomplir a minima le traditionnel parcours de 6 km jusqu’au Jardin botanique et retour.

D’ordinaire, hors période Covid, la manifestation attire bon an mal an quelque 12’000 participants. Mais un tel rassemblement n’était pas possible cette année, pas plus qu’en 2020, à cause des restrictions sanitaires, a expliqué la porte-parole de Tdh Suisse Sandrine Maillard à Keystone-ATS.

Entreprises engagées

Qu’à cela ne tienne, le Covid incite l’organisation humanitaire à développer la numérisation, ce qui permettra à l’avenir de combiner l’option «Marche connectée» avec la participation effective sur le parcours traditionnel, le jour J. Avec, toujours, un volet familial et un autre ouvert aux entreprises, qui jouent le jeu au-delà des espérances.

La Marche dure jusqu’au 20 novembre. Chaque participant a un parrain ou une marraine s’engageant à verser une certaine somme d’argent par kilomètre effectué, en marchant ou en courant.

Cette année, les fonds récoltés seront notamment destinés à améliorer les conditions de vie des enfants en Haïti. Parallèlement, une campagne de sensibilisation a été menée auprès de 30’000 écoliers du Grand Genève.

