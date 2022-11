Transports publics genevois – Une manifestation risque de perturber le trafic ce lundi Les maçons seront dans la rue le 7 novembre. Le rassemblement devrait avoir un impact conséquent au centre-ville, dès 6 h 30. Lorraine Fasler

Certains parcours seront détournés, voire annulés en fonction de l’avancement du cortège. LAURENT GUIRAUD

Le secteur de la construction sera dans la rue ce lundi 7 novembre; il exige de meilleures conditions de travail. La manifestation provoquera de fortes perturbations du trafic, annoncent les Transports publics genevois (TPG), et cela dès 6 h 30 sur l’ensemble de leur réseau.

Une partie de l’offre des TPG, desservant le centre-ville, sera réduite pendant la journée et certains parcours seront détournés, voire annulés en fonction de l’avancement du cortège. Environ 30% des lignes urbaines seront concernées.

Les TPG recommandent dans un communiqué «d’éviter les déplacements au centre-ville, de privilégier l’utilisation du Léman Express ainsi que des lignes qui circulent en périphérie.»

Les zones particulièrement concernées à Genève. TPG

Revendications des maçons

Pour rappel, les maçons feront grève les 7 et 8 novembre, car ils s’opposent au nouveau modèle d’organisation du travail voulu par la Société suisse des entrepreneurs (SSE). Selon les syndicats, cette flexibilisation du temps de travail constituerait «un recul social» et une «atteinte grave à la santé et la sécurité des travailleurs».

Pour la SSE, ce modèle permettrait au contraire un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les négociations menées jusqu’à présent en vue d’une nouvelle convention nationale (CN) n’ont pas permis de rapprocher les points de vue. Les syndicats revendiquent aussi une hausse des salaires.

