«La pénurie de places en crèche dans le canton de Genève n’est plus tenable.» Des parents rassemblés dans un collectif nouvellement constitué intitulé «Une crèche pour tous» décident de passer à la vitesse supérieure. Lassés des promesses politiques et de l’attente sans fin pour obtenir une place qui s’apparente au graal, ils organisent une manifestation.

Xavier Dupla : Nous demandons une place de crèche par enfant à Genève. Mais aussi de revoir les critères d’attribution des places. Un parent au chômage est par exemple prétérité alors que, précisément, le fait de ne pas avoir de place de crèche est une entrave pour trouver un emploi. Le manque de mobilité est aussi un problème: on repart à zéro dans les listes lorsque l’on déménage dans une nouvelle commune où on perd sa place.

Faute d’une crèche, quelles solutions de garde avez-vous trouvées?

Xavier Dupla: En plus de l’aide des grands-parents, nous avons une nounou, à 23 francs de l’heure. La totalité de mon salaire de chercheur à l’université y passe.

Rachel: J’ai gardé mes trois enfants à la maison, malgré une inscription durant chaque grossesse. Mon premier a obtenu une place quand il entrait à l’école enfantine. Le fils d’une connaissance avait même 7 ans! Le second n’a jamais pu en avoir et on vient d’obtenir une place pour le troisième. Il a 2 ans et demi.