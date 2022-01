Éditorial - Une maladie, deux façons de réagir

En Haute-Savoie, un troupeau entier a été mené à l’abattoir à cause d’une seule vache malade. Plus de deux cents bêtes – dont des veaux – mises à mort en deux jours, c’est le travail de toute une vie d’éleveur qui finit à l’équarrissage. La mesure vise à enrayer une épizootie de brucellose, une maladie infectieuse qui peut se transmettre à l’homme.

En cette période où une autre zoonose, le Covid-19, paralyse la planète entière depuis deux ans, le cas n’est certes pas à prendre à la légère. Mais les milieux agricoles français, qui ont pris fait et cause pour l’éleveur touché, pensent que les méthodes scientifiques modernes auraient permis d’éviter ce qu’ils qualifient de massacre, en prenant des mesures plus ciblées.

Quoi qu’il en soit, il est probable que si ces vaches avaient vécu du côté suisse de la frontière, elles seraient encore en vie – sauf, évidemment, celle chez qui la présence de la bactérie était avérée. En effet, alors que la réglementation européenne en la matière impose d’abattre l’ensemble du troupeau dès lors qu’une bête est testée positive à la brucellose, la législation suisse est moins radicale. Ici, on se contente de mettre le bétail en quarantaine, en isolant les bêtes suspectes, et on n’abat que celles qui ont été testées positives. L’abattage du troupeau entier est possible, mais moins pour des raisons sanitaires que pour éviter à l’éleveur une longue mise en quarantaine de six mois et lui permettre de reprendre rapidement une activité économique normale.

En tout cas, des deux côtés de la frontière, ce cas suscite l’empathie de la profession. Car tout éleveur sait ce que cela signifie de prendre soin d’un troupeau et d’en sélectionner patiemment, génération après génération, les bêtes les plus productives et saines. Il y a un réel attachement qui se noue avec son bétail. Même quand son chemin vers l’abattoir est tracé d’avance.

