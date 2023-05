En 1847, Genève adoptait une Constitution qui fixe encore aujourd’hui le fonctionnement de ses institutions. Et après 176 ans, la République est ébranlée par un événement que James Fazy n’avait probablement pas envisagé: quatre femmes siégeront au gouvernement dès le 1er juin. Le deuxième sexe renverse le premier. Historique!

D’autant plus que personne ne semble s’en émouvoir. C’est un non-événement. Les électeurs du PLR et du Centre n’ont d’ailleurs pas eu le choix: les deux partis n’ont présenté que des candidates au second tour. Nathalie Fontanet a rassemblé bien au-delà de son parti, et même de l’alliance de droite. Sa loi contre les discriminations, qui a fait de Genève un pionnier en termes d’égalité, a forcément joué un rôle, faisant de la ministre des Finances l’incarnation d’une droite sociale et féministe. La gauche, elle, a joué la carte de la parité. Et a perdu dans la bataille Fabienne Fischer, pourtant sortante.

La gauche a aussi perdu la majorité. Or, c’est bien la gauche qui a défendu le salaire minimum, qui profite en premier lieu aux professions le plus souvent féminines, aux coiffeuses, aux femmes de ménages, aux caissières et aux aides soignantes, à toutes ces professions qualifiées d’essentielles pendant le Covid.

Cette majorité féminine au Conseil d’État est prometteuse, réjouissante et exemplaire. Reste à savoir si ce nouvel Exécutif fera avancer les droits des Genevoises. Car être une femme ne signifie pas être féministe. Il existe plusieurs féminismes, d’ailleurs, et «la Femme» n’existe pas. Rappelons aussi que toutes les femmes ne pensent pas pareil. Le féminin ne devrait jamais rimer avec simplicité, ni avec unicité. Et faire porter un tel projet de société ne devrait de toute façon pas incomber aux seules élues.

Alice Randegger est journaliste rattachée à la cellule numérique de Tamedia depuis 2021. Elle a auparavant couvert l'actualité culturelle genevoise pour EPIC magazine et Radio Vostok et suivi un cursus en Lettres à l'Université de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.