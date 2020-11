Suisse – Une majorité de femmes actives travaillent à temps partiel L’Office fédéral de la statistique (OFS) a indiqué que 62% des femmes actives travaillaient à temps partiel, soit l’un des taux les plus élevés d’Europe.

Comparé aux pays voisins, la Suisse est relativement bien placée en ce qui concerne le taux de femmes actives (76%) (photo prétexte). KEYSTONE

En 2019, 62% des femmes actives travaillaient à temps partiel. En comparaison européenne, ce taux est élevé, indique l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Seuls les Pays-Bas comptent un taux plus élevé de femmes actives travaillant à temps partiel (75%), écrit lundi l’OFS dans un communiqué. Parmi les pays voisins, la France compte la plus faible proportion de femmes employées à temps partiel (28%).

Selon l’OFS, les opportunités mais aussi les risques du temps partiel doivent être évalués. Il permet d’exercer d’autres activités mais est aussi associé à des relations de travail plus précaires, à moins de possibilité de carrière et à des conditions économiques plus difficiles.

Comparé aux pays voisins, la Suisse est relativement bien placée en ce qui concerne le taux de femmes actives (76%), la représentation des femmes au sein du parlement national (42%) et la proportion de femmes parmi les étudiants (50%), indique l’OFS.

ats/nxp