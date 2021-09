Inclusion – Une maison qui promeut l’autonomie pour tous Mardi matin, huit associations, dont Pro Infirmis, inauguraient la Maison de l’autonomie dans le quartier de Lancy-Pont-Rouge. Léa Frischknecht

Une cinquantaine de personnes étaient réunies mardi matin pour l’inauguration de la Maison de l’autonomie située sur la route du Grand-Lancy. FILIPE PARRACHO, YVAN PELLAT

Qu’est-ce que l’autonomie? Pour Véronique Piatti Bretton, directrice de Pro Infirmis Genève, c’est un but en soi. Car nous aspirons tous à agir et décider par nous-mêmes. Le moyen d’atteindre ce but? La Maison de l’autonomie, inaugurée mardi matin, à la route du Grand-Lancy.

Ils étaient une cinquantaine à avoir fait le déplacement pour découvrir ce nouvel espace unique en son genre. Un bâtiment de 1300 mètres carrés, regroupant, sur un seul étage, huit associations œuvrant dans le domaine du handicap. Une visite des lieux permet de comprendre l’état d’esprit de la Maison de l’autonomie: chaque institution bénéficie de bureaux individuels, mais des espaces communs sont également prévus pour favoriser les échanges entre les associations. Le but? Offrir différentes prestations aux personnes en situation de handicap sur un seul lieu, totalement accessible.