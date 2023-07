Incendie à Genève – Une maison en proie aux flammes aux Tranchées La demeure est en feu, en raison d’une explosion. Une intervention est en cours. Le boulevard est fermé à la circulation. Chloé Dethurens DÉVELOPPEMENT SUIT

Un incendie s’est déclenché au 34, boulevard des Tranchées en ce début d’après-midi. Selon nos informations, il est dû à une explosion qui s’est produite au dernier étage d’un immeuble ancien.

Les pompiers ont déployé deux grandes échelles. Au moins douze véhicules sont actuellement sur les lieux. De nombreux badauds se pressent devant l’immeuble. «J’étais dans ma voiture. Ça a fait un gros boum, c’était très violent», raconte un automobiliste.

Un autre conducteur a vu l’explosion en direct et s’est arrêté au bord de la route. «J’ai entendu un bruit et j’ai vu le toit qui volait. J’ai accéléré pour que cela ne me tombe pas dessus. Ma voiture est pleine de débris et de verre», raconte-t-il, encore choqué.

La centrale des pompiers a reçu de nombreux appels à 13h22. Le SIS était sur place six minutes plus tard. Le boulevard des Tranchées est fermé à la circulation.

