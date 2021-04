Intervention du SIS – Une maison en feu à Russin, mais pas de blessé Le Service d’incendie et de secours (SIS) est intervenu en force tôt jeudi matin pour maîtriser un incendie de villa qui a fait de gros dégâts. Eric Budry

Les flammes ravageaient le rez-de-chaussée et le premier étage à l’arrivée des pompiers, mais les quatre résidents avaient pu sortir à temps. @ Incendie Secours Genève

Un feu de villa au 25 chemin des Mirottes, sur la Commune de Russin, a nécessité l’engagement tôt jeudi matin de 19 pompiers professionnels du Service d’incendie et de secours (SIS) et de six véhicules, épaulés par le pompiers volontaires de Russin. Le feu a été maîtrisé peu avant 7 heures, provoquant de gros dégâts mais ne faisant aucun blessé, les quatre personnes habitant dans la maison ayant pu sortir rapidement avant l’arrivée des hommes du feu.

«Nous avons été alertés à 6 heures 06 et 13 minutes plus tard nous étions sur place avec les moyens engagé depuis la caserne des Asters, rejoints ensuite par ceux de la caserne de Plainpalais», indique d’emblée le lieutenant Nicolas Millot, du SIS. Les hommes ont donc pu s’attaquer aux flammes qui ravageaient le rez-de-chaussée de la bâtisse et le premier étage. Quatre lances à main et une sur l’échelle ont dû être utilisées pour venir à bout du sinistre.