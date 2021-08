Jura bernois – Une maison, détruite par les flammes, rendue inhabitable Deux personnes ont dû quitter leur maison aux Reussilles dans la nuit de vendredi à samedi à cause d’un incendie. Les dégâts sont importants.

L’incendie a rendu la maison inhabitable. Police cantonale bernoise

Une maison d’habitation a été détruite par les flammes dans la nuit de vendredi à samedi aux Reussilles, dans le Jura bernois. Les deux personnes qui se trouvaient à l’intérieur ont pu sortir par leurs propres moyens et n’ont pas été blessées. Elles ont été relogées.

La police cantonale bernoise a été alertée peu avant 2h du matin, a-t-elle indiqué samedi. Sur place, les pompiers ont constaté des flammes et un fort dégagement de fumée. Le sinistre a pu être maîtrisé après plusieurs heures et une surveillance d’incendie a été mise en place. Les dégâts matériels sont importants et la maison inhabitable, selon la police.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.

ATS

