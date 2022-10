Une gymnastique bénéfique – Une main musclée est une main en bonne santé Avec quelques exercices très accessibles, vous serez en mesure de prévenir des tendinites tout en tonifiant vos doigts. Florian Müller

«Une main musclée est une main en bonne santé», explique Vincent Gremeaux, responsable du centre de médecine de sport au CHUV et spécialiste de la réhabilitation. YVAIN GENEVAY

C’est une agilité qui est à la base de la domination de l’être humain sur le règne animal. Quatre doigts et un pouce opposable, qui permettent à choix de saisir, lancer, pianoter, tapoter, caresser, contraindre, saluer, insulter, chatouiller, briser - liste non exhaustive, entre infinie délicatesse et effroyable brutalité.