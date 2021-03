Covid au Conseil d’État – Une magistrate réinfectée: la faute aux variants? Sporadiques à Genève, les souches dites brésilienne et sud-africaine semblent favoriser les rechutes. L’Exécutif pourrait songer à se prémunir. Marc Moulin

Nathalie Fontanet, conseillère d’État chargée du Département des finances et des ressources humaines, lors du point de presse du Conseil d’État du mercredi 10 mars 2021, à l’avant-veille de l’apparition de ses symptômes signalant une nouvelle infection au Covid-19. KEYSTONE

Alors que le Conseil fédéral parle explicitement de possible troisième vague depuis vendredi, voilà que le gouvernement genevois est à nouveau visité par le coronavirus. Nathalie Fontanet l’a annoncé samedi: un an après avoir été détectée positive, la conseillère d’État chargée des Finances a dû à nouveau s’isoler après avoir pratiqué un test, positif, consécutif à des symptômes. Selon son service de communication, l’élue est perplexe quant à l’origine de cette récidive, certaine qu’elle est d’avoir suivi scrupuleusement les règles de prudence.

C’est peu dire que l’Exécutif cantonal a la poisse. Le 18 mars 2020, après que le médecin cantonal de l’époque est tombé malade, tout le collège se fait tester. Nathalie Fontanet est la seule positive mais se porte bien. Sa rechute un an plus tard est en revanche symptomatique. Fiévreuse, la libérale-radicale suit ses dossiers en isolement. Cet automne, Antonio Hodgers, Pierre Maudet et Thierry Apothéloz ont à leur tour contracté le virus.