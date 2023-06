Politique communale à Genève – Une magistrate de Versoix visée par une procédure disciplinaire La conseillère administrative Verte Jolanka Tchamkerten est soupçonnée par le Conseil d’État d’avoir enfreint ses devoirs de fonction. Xavier Lafargue

Le Conseil d’État a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre d’une conseillère administrative de Versoix, la Verte Jolanka Tchamkerten. DR

La nouvelle est abrupte. Lors de son point de presse hebdomadaire, le Conseil d’État, statuant en sa qualité d’autorité de surveillance des communes et après instruction préalable, annonce qu’il a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre d’une conseillère administrative de Versoix, la Verte Jolanka Tchamkerten!

«Cette procédure a pour but de déterminer si Mme Tchamkerten, notamment lors des procédures civiles et pénales menées tant par la Commune que par son secrétaire général à l’encontre de médias romands, a enfreint ses devoirs de fonction d’une manière pouvant justifier une sanction disciplinaire», stipule le communiqué de presse.

«Une délégation du Conseil d’État sera chargée d’instruire cette procédure disciplinaire et de soumettre au Conseil d’État des propositions, après avoir entendu l’intéressée.»

Cette délégation sera présidée par la conseillère d’État socialiste Carole-Anne Kast, chargée des Affaires communales. Elle sera également composée de son homologue Nathalie Fontanet (PLR).

