Santé mentale – Une Mad Pride aura lieu en octobre à Lausanne Pour la 3e fois en Suisse, plus de 30 associations défileront pour sensibiliser la population à la santé mentale.

La première Mad Pride de Suisse s’est tenue en 2019 à Genève (archives). MARTIAL TREZZINI/KEYSTONE

Après Genève en 2019 et Berne en 2022, Lausanne accueillera le samedi 7 octobre une Mad Pride. Plus de 30 associations et acteurs des milieux culturels, sociaux, sanitaires et politiques seront présents pour déstigmatiser les maladies psychiques.

Pour la 3e fois en Suisse, la population est invitée à défiler en jaune pour faire tomber les tabous, annoncent mercredi les organisateurs. L’événement tout public et festif veut aborder autrement la maladie mentale et favoriser l’inclusion des malades.

Un cortège cheminera entre le parvis de la cathédrale et la place de l’Europe. Expositions, conférences, ateliers et spectacles sont aussi au menu de la journée. Et une série d’actions sont prévues durant la semaine du 2 au 8 octobre.

Angoisses, burn-out, troubles alimentaires, psychoses, dépressions ou difficultés psychiques passagères: on estime qu’une personne sur deux connaît des difficultés psychiques au cours de sa vie, selon un communiqué. En Suisse, environ 1,4 million de personnes ont un diagnostic de maladie psychique. La Mad Pride avait attiré 500 personnes à Genève en 2019 et 4000 l’an dernier à Berne.

ATS

