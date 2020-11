Suisse – Une longe de via ferrata retirée du marché Selon le BPA, il existe un risque de chute avec la longe de via ferrata «Vitalink» de la marque «Simond», vendue chez Decathlon.

Le groupe Decathlon rappelle la longe de via ferrata «Vitalink» de la marque «Simond», en collaboration avec le Bureau de prévention des accidents (BPA). Il existe un risque de chute.

Il ne peut être exclu que le doigt du mousqueton ne se ferme pas correctement, indique mercredi le Bureau fédéral de la consommation sur son site internet. Les consommateurs ont acheté ce produit sont priés de ne plus l’utiliser et de la retourner au magasin le plus proche. Le prix d’achat leur sera remboursé.

Le rappel de produits concerne la longe de via ferrata «Vitalink» de la marque «Simond» avec le code modèle 8544069 et le code article 2717143. Les articles concernés ont été vendus entre le 20 juin et le 2 novembre.

ATS