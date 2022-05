Afrique – Une sévère loi antiterroriste adoptée au Mozambique Le nord du Mozambique est touché par 2017 par une insurrection islamiste, qui a fait près de 4000 morts et plus de 820’000 déplacés.

Plus de 3100 soldats venus de plusieurs pays africains ont été déployés dans la province du Cabo Delgado en juillet dernier, pour mettre fin aux violences. (Image d’illustration) AFP

Le parlement du Mozambique a approuvé jeudi une nouvelle loi antiterroriste sévère prévoyant de lourdes peines de prison pour des djihadistes condamnés mais aussi pour toute personne répandant de fausses informations sur l’insurrection dans le pays.

Les mesures qui prévoyaient jusqu’à 24 ans de prison pour des condamnations pour terrorisme ont reçu un large soutien, mais l’opposition redoute que les clauses sur la désinformation ne soient utilisées pour réprimer les médias.

«Impacts cruels»

«Le Mozambique subit les impacts cruels et directs des attaques terroristes dans le Nord», a déclaré jeudi devant le parlement la porte-parole du gouvernement, Nyelete Mondlane. «Nous voulons renforcer la loi pour combattre le terrorisme», a-t-il ajouté.

Environ 3900 personnes ont été tuées et 820’000 déplacées depuis le début de l’insurrection djihadiste dans le nord du Mozambique en octobre 2017. Plus de 3100 soldats venus de plusieurs pays africains ont été déployés dans la province du Cabo Delgado en juillet dernier, en proie depuis fin 2017 à des violences djihadistes.

Cette province septentrionale est la seule partie du Mozambique à majorité musulmane, et aussi l’une des régions les plus déshéritées de l’un des pays les plus pauvres du monde. Les efforts pour extraire le gaz naturel ont attiré les plus gros investissements jamais réalisés en Afrique, notamment un projet de 16,5 milliards d’euros de TotalEnergies.

Avertissements de l’opposition

L’année dernière, les djihadistes ont intensifié leurs attaques, forçant le géant français de l’énergie à suspendre jusqu’à nouvel ordre son projet de gaz liquéfié. La nouvelle loi antiterroriste s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour combattre ces violences.

Mais les partis d’opposition mettent en garde contre des dispositions prévoyant jusqu’à 8 ans de prison pour «quiconque diffuse intentionnellement des informations selon lesquelles un acte terroriste a été ou est susceptible d’être commis, sachant que l’information est fausse».

«La loi antiterroriste ne doit pas mettre en péril le droit de la presse ou d’expression», a déclaré Arnaldo Chalawa, du parti d’opposition Renamo. Le Frelimo au pouvoir avait suffisamment de voix pour faire adopter la loi sans le soutien de l’opposition. Le président Felipe Nyusi a déjà indiqué qu’il allait la signer.

AFP

