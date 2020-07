Omnisport – Une limite à 1000 spectateurs jusqu’en mars? Lors d’une conférence de presse, les dirigeants du Lausanne HC ont révélé que deux propositions circuleraient en termes de fréquentation des stades en Suisse à compter de septembre. Jérôme Reynard

La Vaudoise aréna pourra-t-elle accueillir plus de 1000 spectateurs dès septembre? KEYSTONE

Les événements sportifs seront-ils soumis à une limitation à 1000 spectateurs au-delà de 2020? C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le président du conseil d’administration du Lausanne HC Patrick de Preux, mardi après-midi. Le club vaudois avait en effet convoqué la presse pour faire part de ses inquiétudes et faire passer un message, alors que les incertitudes sont encore nombreuses quant au déroulement de la prochaine saison de hockey, censée démarrer le 18 septembre.

«Actuellement, deux propositions étudiées par le Conseil fédéral et les cantons circulent. La première fait état d’une limitation nationale à 1000 personnes jusqu’au 31 mars 2021 pour toutes les manifestations sportives et les spectacles. La seconde permettrait des adaptations réglées par les cantons, a dévoilé le dirigeant lausannois. Autant vous dire que la première est impossible pour nous. Si c’est ça, la messe est dite. Financièrement, on ne pourrait pas vivre avec notre masse salariale et notre organisation dans ces conditions.»

Le LHC n’est sans doute pas seul dans ce cas. Contacté, un autre dirigeant du hockey suisse nous a confirmé que ces deux propositions étaient dans l’air, sans vouloir s’exprimer. «Il y a encore beaucoup d’inconnues, a ajouté le CEO lausannois Sacha Weibel. Nous en saurons davantage mi-août.» Soit lorsque la pause estivale du Conseil fédéral sera terminée (le 12).