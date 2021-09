Refus de la gauche et des défenseurs des locataires – Une limitation de l’accès au logement social attaquée par référendum Les Genevois auront à se prononcer sur le projet MCG de doubler la durée de résidence exigée pour briguer un HBM ou un HLM. Eric Budry

Une majorité du Grand Conseil a adopté le 2 juillet dernier un projet de loi du MCG faisant passer de deux à quatre ans la durée de l’établissement dans le canton avant de pouvoir avoir potentiellement droit à un logement subventionné. Mercredi, un front regroupant les associations de défense des locataires, les partis de l’Alternative et deux associations caritatives a présenté le référendum lancé contre ce projet, qu’il qualifie de «loi discriminatoire et antisociale».

Le référendum a en réalité été lancé le 7 juillet et devra être déposé au plus tard le 20 septembre. Mais comme il s’agit d’un référendum facilité (modification de la législation sur le logement), seules 500 signatures sont nécessaires pour le faire aboutir. Le passage devant le peuple est par conséquent quasi certain.