Lettre du jour – Une ligne rouge a été franchie Opinion Courrier des lecteurs

AFP

Lancy, 10 décembre

Ainsi donc Genève impose le port du masque aux enfants à partir de l’âge de 8 ans, allant bien plus loin que les «mesures mesurées» et raisonnables du Conseil fédéral depuis le début de cette crise: pas de masque pour les enfants, pas de confinement strict, pas de fermeture des stations de skis afin de préserver l’économie locale, etc.

Il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Sauf à devoir les protéger d’une menace réelle qui les concernerait directement (ce qui n’est pas le cas), les enfants et leur éducation ne doivent pas être visés.

Il ne fait nul doute que l’État cantonal fait aujourd’hui peser une charge psychologique supplémentaire à nos enfants (le masque n’est pas un symbole anodin pour leur âge, contrairement à ce que ses apôtres prétendent), choisit d’entraver leurs apprentissages (pour certains même de la lecture qu’ils n’ont pas encore acquise), afin de soigner dans nos hôpitaux ceux qui à plus de 80% ne veulent pas se faire vacciner. Cette situation ne sera pas longtemps tenable.

En plus d’une idiotie, cette mesure s’avérera de plus certainement inutile (même en imaginant qu’ils soient tous capables de manipuler le masque correctement toute la journée).

Les enfants continueront de se voir, de pratiquer des sports ensemble, de manger ensemble, de se sauter dessus pendant leurs récréations, de se retrouver pour des anniversaires, et de vivre leur âge merveilleux.

La prudence, lorsqu’elle n’est plus synonyme de mesure, se transforme, dans tous les cas de figure, d’une sagesse raisonnée, en une sorte de graisse, qui se forme autour du cœur. Et il n’y a sans doute aujourd’hui rien de plus terrifiant que le discours des prêcheurs du risque zéro.

Aristote n’a jamais été si proche de nous: «La vertu tient la juste moyenne entre deux extrémités fâcheuses, l’une par excès, l’autre par défaut» (l’excès consistant ici à en faire trop, et le défaut à ne rien faire du tout, ce que personne ou presque ne réclame non plus).

Sébastien Waegell

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.