Enchères – Une lettre commune de Van Gogh et Gauguin adjugée à 210’600 euros Les deux peintres évoquent leur estime mutuelle dans une lettre datant de 1888 portant leurs deux signatures.

La lettre comprend les signatures de Van Gogh et de Gauguin. (KEYSTONE/EPA/DROUOT HANDOUT)

Une lettre de Vincent Van Gogh et Paul Gauguin, dans laquelle ils témoignent de leur admiration mutuelle et d’une même vision du renouveau futur de l’art moderne, a trouvé preneur mardi aux enchères à Paris pour 210’600 euros. Elle comprend leurs deux signatures.

L’autographe à l’encre sur papier quadrillé est adressé à leur ami peintre Émile Bernard depuis Arles, le 1er/2 novembre 1888. Il évoque des discussions en cours sur une «association de peintres».

Il était estimé entre 180’000 et 250’000 euros (193’000 et 268’000 francs). La lettre passait sous le marteau au début de la session printanière des ventes des Collections Aristophil.

Tous deux expriment leur conviction que l’art traverse une période charnière vers une «renaissance». «Or, moi qui crois certes à la possibilité d’une immense renaissance de l’art, qui crois que cet art nouveau aura les tropiques pour patrie, il me semble que nous-mêmes ne servons que d’intermédiaires», écrit Van Gogh (1853-1890).

«Ce ne sera qu’une génération suivante qui réussira à vivre en paix», prédit-il dans la lettre à son «cher copain Bernard».

Excursions dans les bordels

«Gauguin, poursuit le peintre néerlandais, m’intéresse beaucoup comme homme. Il m’a depuis longtemps semblé que dans notre sale métier de peintre, nous avons le plus grand besoin de gens ayant des mains et des estomacs d’ouvrier, des goûts plus naturels, des tempéraments plus amoureux et plus charitables, que le boulevardier parisien décadent et crevé».

Gauguin est «un être vierge à instincts de fauve. Chez Gauguin, le sang et le sexe prévalent sur l’ambition», résume-t-il. Et de confier à Émile Bernard qu’ils se sentent assez complices pour aller ensemble dans certains lieux: «Nous avons fait quelques excursions dans les bordels et il est probable que nous finirons par aller souvent travailler là».

Van Gogh cède la plume sur la dernière page à Paul Gauguin (1848-1903) qui repousse avec fausse modestie les compliments de son ami: «N’écoutez pas Vincent! Il a comme vous savez l’admiration facile et l’indulgence dito».

Quant à «son idée sur l’avenir d’une génération nouvelle aux tropiques comme peintre», elle «me paraît absolument juste et je continue à avoir l’intention d’y retourner». Ce qu’il fera.

( ATD/NXP )