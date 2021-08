Football – Une légende de Liverpool souffre de démence L’ancien milieu de terrain des Reds, Terry McDermott, a confié qu’il était dans les premiers stades de la maladie, tout en rappelant que de nombreux joueurs sont touchés par ce mal.

Liverpoolfc.com

L’ancien milieu de terrain de Liverpool et de l’équipe d’Angleterre, Terry McDermott, triple vainqueur de la Coupe d’Europe des clubs champions, a révélé samedi être atteint de démence.

L’ancien footballeur de 69 ans a annoncé, sur le site officiel de Liverpool, qu’il était dans les premiers stades de la maladie selon les examens réalisés à l’hôpital. «Je dois faire avec et je le ferai. C’est comme ça que j’ai été élevé. Rien ne m’a jamais été donné facilement», a expliqué McDermott sur le site des Reds.

«Je n’ai pas peur de l’assumer et en plus, comme on l’a vu, il y a beaucoup d’autres joueurs dans un état bien pire que le mien», a souligné le triple vainqueur de la C1 avec Liverpool (1977, 1978, 1981).

«Le nombre d’anciens joueurs atteints de démence ou d’Alzheimer est effrayant» Terry McDermott

Cette annonce fait suite à celle de l’ancien attaquant écossais Denis Law, qui avait fait le bonheur de Manchester United dans les années 1960 avec 237 buts en 404 matches et qui a révélé jeudi être atteint de la maladie d’Alzheimer et de démence.

«Me battre est une seconde nature. La pire chose était, jusqu’à ce que la maladie soit diagnostiquée, de ne pas savoir ce que j’avais, a souligné McDermott. Le nombre d’anciens joueurs atteints de démence ou d’Alzheimer est effrayant», a-t-il poursuivi.

Avec 81 buts en 329 matches pour Liverpool entre 1974 et 1982, McDermott est une légende du club avec lequel il a également remporté une Coupe UEFA (1976) et cinq titres de champion d’Angleterre (1976, 1977, 1979, 1980 et 1982). Il compte également 25 sélections avec l’équipe d’Angleterre.

AFP

