Opération HEAD x TDG – Une leçon de dessin signée Catherine Meurisse

Parfois, elle prend une feuille de brouillon, exécute un croquis en deux-deux. Comme elle dit: «Un dessin vaut mieux qu’un long discours». Pour l’aspect graphique, on peut compter sur elle. Catherine Meurisse a aiguisé son trait à «Charlie Hebdo» notamment, mais aussi à «Libération», «L’Obs», «Zadig», on en passe. Caricaturiste, reporter, illustratrice pour la jeunesse, elle est d’abord une autrice prolifique. Largement saluées, ses bandes dessinées lui permettent de questionner son rapport au monde. Première artiste de BD membre de l’Académie des beaux-arts, elle sait aussi trouver les mots qu’il faut pour parler de son travail. Et de celui des autres.

«On sent la catastrophe arriver»

En ce mardi brumeux de novembre, la voilà qui déambule au deuxième étage de la HEAD, à Châtelaine. Elle y était déjà venue début septembre, pour un travail autour de la scénographie des Prix Töpffer. Là, c’est un nouveau workshop qui s’annonce. Autour d’elle, une trentaine de filles et de garçons, étudiants du bachelor en illustration lancé par la HEAD ou élèves de deuxième année de l’École supérieure de bande dessinée et d’illustration (ESBDI). Ambiance studieuse. D’entente avec Peggy Adam et Clément Paurd, professeurs à la HEAD, la dessinatrice parisienne leur a proposé un thème qui coïncide avec les pages de son nouvel album, «La jeune femme et la mer». Dans cet opus, Catherine Meurisse évoque un typhon, imminent. «Je ne raconte pas la catastrophe, mais on la sent arriver», précise-t-elle.

Une rétrospective exhaustive à Bâle Afficher plus Elle a adoré les lieux. À Bâle, Catherine Meurisse a découvert avec ravissement le Cartoonmuseum. «C’est vraiment un bel endroit pour exposer et regarder des planches de bande dessinée.» Sur trois étages, l’institution rhénane dévoile les différentes facettes de son œuvre jusqu’en mars prochain. Une rétrospective exhaustive qui s’intéresse à toutes ses publications, de ses travaux d’enfance à ses dernières collaborations artistiques. À travers ces originaux, on découvre ses influences, son processus de création, son œil acéré sur la société, son goût pour l’ailleurs et sa passion du dessin. «L’exposition reprend en grande partie les documents exposés précédemment au Festival d’Angoulême, puis à la Bibliothèque publique d’information (BPI) du Centre Pompidou. Mais la scénographie est complètement différente, avec plusieurs planches de mon nouvel album, qui n’était pas achevé lors de l’accrochage à Paris.» Une visite s’impose. PMU «Catherine Meurisse. L’humour au sérieux» Jusqu’au 13 mars 2022, Cartoonmuseum, 28, St-Alban-Vorstadt à Bâle

En quatre planches format paysage, façon leporello, il s’agit pour les participants du workshop de raconter une petite histoire sur laquelle plane la menace d’une catastrophe naturelle: éruption, tsunami, incendie, coulée de boue, entre autres. «Vous pouvez raconter ce qui se passe avant, pendant ou après. Avec ce que ça implique comme tension au niveau de la narration», a précisé Catherine Meurisse en leur laissant carte blanche. «Interrogez-vous: que se disent les personnages? Que ressentent-ils? Pensez aux couleurs, elles peuvent permettre de hiérarchiser les différents plans.»

«Que voulez-vous raconter? Avez-vous pensé à varier les plans pour créer une tension dramatique?» Catherine Meurisse, dessinatrice

Répartis en binômes tirés au hasard, les étudiants ont relevé le défi. Dans le sillage de Catherine Meurisse et de Peggy Adam, penchées sur leurs travaux en cours, on jette un coup d’œil. Des croquis sur feuilles volantes, ou dans des carnets. De bonnes idées et du flou. Ici, des oiseaux géants sur une montagne, un volcan au regard furibard. Là, un personnage à la Miyazaki capable de changer de taille, une allumette qui va mettre le feu aux toits environnants. Avec sa partenaire Maïlis, Max a dessiné deux yōkai, ces créatures surnaturelles propres au folklore japonais. «Le premier est un être titanesque, le second a une taille humaine», détaille l’étudiant de 19 ans. «Un tsunami menace de détruire le village où a pris place notre duo. Le titan sauve son compagnon en le prenant sur une de ses épaules. Leurs caractères antagonistes vont provoquer des situations comiques, mais ils finiront par se lier.» Pas mal du tout. Et la chute de l’histoire, y ont-ils songé? «On pensait partir sur un jeu de mots. À voir…»

Familière étrangeté au Japon Afficher plus Son projet? Peindre la nature. Mais aussi renouveler sa banque d’images mentales, trop occidentales. Pour s’éloigner des motifs qu’elle connaît par cœur, Catherine Meurisse s’est rendue plusieurs fois au Japon, à Kyoto puis sur l’île d’Iki en 2018 et 2019. Des séjours inspirants. Dans «La jeune femme et la mer», un nouvel album où la poésie fait bon ménage avec l’humour, elle décrit une «familière étrangeté», un terme emprunté à Claude Lévi-Strauss dans son livre «L’autre face de la lune».« Ces mots résument bien ce que j’ai vécu au Japon, un sentiment troublant qui fait qu’on se sent à la fois très loin et très proche de chez soi.» À l’image de ce champ de choux qu’elle dessine au pied d’un volcan fumant. «Découvrir un autre pays, d’autres couleurs et d’autres formes permet d’éviter de se répéter. Sur place, j’ai regardé des estampes, différents mangas aussi. Cela m’a incité à être plus minutieuse dans le travail des décors.» Sans perdre son sens de la caricature. «Je joue sur ce contraste, qui génère un décalage comique.» PMU «La jeune femme et la mer» Catherine Meurisse, Éd. Dargaud, 116 p.

Avant de pousser plus avant son story board, Max se souvient des conseils prodigués par Catherine Meurisse. «Elle nous a dit de bien étudier la mise en forme. De placer les bulles avec justesse et de réfléchir à la colorisation.» Content de cette expérience? «C’est intéressant de pouvoir partager l’expérience de professionnels. Hormis dans des séances de dédicace, on n’a pas souvent l’occasion de rencontrer des dessinateurs chevronnés et de leur poser plein de questions.»

Conseils judicieux

Catherine Meurisse y répond volontiers. En y ajoutant les siennes. «Que voulez-vous raconter? Avez-vous pensé à varier les plans pour créer une tension dramatique? Rappelez-vous que l’expression des personnages est très importante…» Le dialogue avec les participants au workshop lui a plu. Ce qu’elle a vu également. «Il y a des styles très différents. Pas forcément aboutis et c’est bien normal. À leur âge, la petite vingtaine, mes dessins restaient très perfectibles. Mais certains possèdent déjà un très bon coup de crayon.»

Elle aussi, à ses débuts, a bénéficié de conseils judicieux. «J’ai rencontré des professionnels à l’École Estienne, à Paris. Ils m’ont fait comprendre que les croquis que je prenais dans des carnets étaient plus intéressants que les gouaches élaborées que leur présentais. Ils ont apprécié l’énergie de ce dessin rapide et expressif. J’ai retenu la leçon.»

