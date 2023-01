Ville de Genève – Une large alliance rêve d’une «densification heureuse» aux Charmilles Le comité en faveur du projet d’aménagement Bourgogne a lancé la campagne en vue de la votation municipale du 12 mars. Théo Allegrezza

De gauche à droite: Anne Carron (Centre), Romain Gauthier (RPSL), Dorothée Marthaler-Ghidoni (PS), Bénédicte Grimm (Vert’libéraux), Omar Azzabi (Verts), Albert Knechtli (GCHG), Brigitte Studer (EàG) et Luc Zimmermann (Centre) à la sortie de la conférence de presse, mercredi 18 janvier. Magali Girardin

Le 12 mars, la population de la ville de Genève sera confrontée au choix suivant: préserver une de ses dernières zones villas ou bâtir en lieu et place un nouveau quartier fort de 450 logements et d’un parc public? Mercredi, un «large front» s’est présenté devant la presse afin de défendre le projet d’aménagement Bourgogne, une «densification intelligente et mesurée», selon le conseiller municipal écologiste Omar Azzabi.