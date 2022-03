Payer pour obtenir un appartement à Genève – Une jungle d’intermédiaires brouille le marché locatif

En naviguant sur les portails spécialisés Homegate ou Immobilier.ch, les annonces de biens disponibles à Genève défilent – «Magnifique 5 pièces», «superbe appartement» – mais le contact est toujours le même: GEloue Immobilier. On pourrait penser faire face à un géant du marché locatif. Pourtant, derrière GEloue, on ne retrouve ni propriétaires, ni régies, mais la société Léman Immo Group et ses «chasseurs d’appartements». De quoi s’agit-il? La «Tribune de Genève» a mené l’enquête.

L’administratrice de l’entreprise GEloue résume ainsi son activité: «On prospecte sur les réseaux sociaux des biens mis en ligne par des locataires, et on se propose de leur trouver des repreneurs parmi notre clientèle.» Le modèle commercial de ce type d’agences est simple: se glisser entre locataires et régies, et encaisser au passage une commission d’un loyer mensuel à la signature du nouveau bail. Le tout à la charge du nouvel occupant.