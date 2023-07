Montreux Jazz Festival – Une Juliette, 2000 Roméo Madame Armanet a transcendé dimanche soir un Lab qui ne demandait que ça. Claude Ansermoz

Juliette Armanet, incandescente dimanche soir au Lab. ©FFJM2023Thea_Moser

Juliette et Montreux, acte III. Dans un Lab chauffé par la canicule, elle joue du piano debout, assise, mais sait aussi le lâcher. En prémices, la Lilloise promet une longue étreinte. Chose due: elle est brûlante, venimeuse et jouissive. «Boum Boum Baby», premières notes, premiers sons, premiers frissons. Une énergie élastique, souple, fluide. Une voix qui l’est tout autant, qui s’émancipe de la comparaison élimée de début de carrière – Véronique Sanson – sans la renier.

Le temps passe et Madame Armanet a soif. C’est ce qu’elle quémande en fendant la foule, dansant et chantant avec elle. Moite et chanson, donc. Ou plutôt bière, ce vin du nord qu’elle demande. Elle finit par rejoindre son second piano, décentrant le spectacle. Qui prend presque des accents barbariens («Vertigo», «Imaginer l’amour») pour un échange plus intimiste.

Elle retrouve ensuite sur scène son band de mecs – excellent, d’ailleurs – pour «Brûler le feu». Puis l’incontournable. Ses paillettes répondent à l’immense boule à facettes dans un dialogue visuel aveuglant. L’intro est tribale. Le cœur pulse. Cheveux et frange volent au vent artificiel. «Le dernier jour du disco»? Pourquoi pas. Mais avec Juliette Armanet.

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.