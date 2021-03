Maladies graves – Une journée pour mieux dépister le cancer colorectal Les HUG organisent ce mardi 16 mars une conférence publique en ligne sur la prévention des cancers du côlon et du rectum, qui font des ravages en Suisse. Xavier Lafargue

La coloscopie virtuelle, utilisée pour le dépistage du cancer colorectal, permet la reconstitution virtuelle de la paroi colique à partir d'images de colo-scanner traitées par informatique. LMS

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, et ils sont peu réjouissants. En Suisse, un nouveau cas de cancer colorectal est diagnostiqué toutes les deux heures, en moyenne. Et chaque jour, cinq personnes décèdent des suites de cette maladie, qui affecte aussi bien le côlon que le rectum et touche principalement les plus de 50 ans.

Mais on peut agir contre ce fléau. La mortalité due à ces cancers a en effet diminué de plus de 40% depuis 1988, grâce aux campagnes de dépistage et à l’amélioration de la prise en charge thérapeutique. Un dépistage crucial, car cette maladie est le plus souvent «silencieuse» à ses débuts.

Dans cette optique, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), en collaboration avec la Fondation genevoise pour le dépistage du cancer et la Ligue genevoise contre le cancer, mettent sur pied ce mardi 16 mars la première édition de «Mars bleu». Symptômes, prévention et traitements seront au cœur de cette journée. Elle se terminera, de 17h à 19h, par une conférence publique en ligne (gratuite, sans inscription). Encadré par des experts, un patient partagera son expérience. Pour y assister: www.hug.ch/tumor-board-tumeurs-digestives/conference-publique