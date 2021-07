Les JO 2020 en direct - Une journée en mer compliquée pour Maud Jayet

Voile

Maud Jayet (25 ans) a navigué en milieu de peloton composé de 44 bateaux, lundi sur le plan d’eau d’Enoshima, lors des troisième et quatrième régates en Laser Radial.

Après une bonne première journée, la Vaudoise a connu un jour 2 plus compliqué. Elle a terminé 22e de la première course et 34e de la deuxième.

«Il me manquait un peu de vitesse, le «petit extra», pour passer devant les groupes, a indiqué la navigatrice. Donc je me suis retrouvée toujours en plein dans le peloton sans trouver de solutions. Lors de la 2e manche, le vent était très changeant, les airs sont tombés complètement, et j'étais une des dernières à retourner dans la pression.»

Maud Jayet Sailing Energy/World Sailing (LDD)

Au classement général mené par la Norvégienne Line Flem Hoest (7 points), elle pointe au 21e rang avec 51 points.

La compétition comprend dix régates, plus la Medal Race finale.