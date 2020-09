Tendance réseaux sociaux – Une journée dans l’assiette de youtubeuses Les influenceuses du réseau social adorent détailler leurs repas quotidiens en vidéo. Mais leurs conseils alimentaires sont-ils justes? Des experts nous répondent. Ellen De Meester

Le trend des pâtes d’oléagineux ne date pas d’hier. Ici l’nfluenceuse cuisine-recettes Horia Ben Brahim dévorant une tartine de noix de cajou aux bananes. Youtube

Le cadrage est superbe, la lumière flatteuse, l’assiette colorée et joliment présentée… Les vidéos de Horia, Romee Strijd, Sandrea ou Niomi Smart n’ont aucun mal à nous mettre en appétit! Au bout de 3 minutes de visionnage, on a déjà envie de copier le granola de l’une et le buddha bowl de l’autre.