Au tribunal de Bobigny – Une journée à voir défiler les émeutiers en comparution immédiate Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a souhaité «une réponse judiciaire rapide et ferme». Nous sommes allés à Bobigny, voir ce qu’il en est. Alain Rebetez

Arrestation d’un jeune à Nanterre, le 29 juin. Au total, plus de 3500 personnes ont été interpellées et 990 sont déjà passées en comparution immédiate. AFP

Au tribunal de Bobigny, la justice de comparution immédiate bat son plein. Chaque jour, les audiences commencent à 13 heures pour s’achever à 22 heures, en réalité souvent bien plus tard. Une justice du quotidien qui n’attire normalement qu’un maigre public de proches, mais depuis les émeutes, les salles d’audience 4 et 13, à Bobigny, sont bondées. C’était le cas ce mardi, avec des sympathisants mobilisés, comme Paul, un jeune ingénieur de 25 ans, pour montrer aux accusés «qu’ils ne sont pas seuls face à cette justice bâclée et sans preuves». Lui-même a pris part aux événements, mais il estime que ce n’est pas un hasard s’il n’est pas à leur place: «Moi je suis Blanc, je ne cours pas les mêmes risques.»