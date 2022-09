À Nernier en France voisine – Une journée à la découverte des mythes du Léman Gargantua, les anges et Frankenstein seront l’objet de conférences lors de la 4e édition des Couleurs du lac, à la ferme d’Antioche, le 25 septembre. OBO

L’affiche de la manifestaiton, sur un montage de Plonk et Replonk.

Les mythes attachés au Léman, tel est le thème de la 4e édition des Couleurs du lac, qui se déroulera toute la journée du 25 septembre à la ferme d’Antioche de Nernier, en France voisine. Dans un cadre qui accueillera une exposition d’affiches des très fameux Plonk et Replonk autour de la thématique, plusieurs conférences se tiendront au cours de la matinée et en début d’après midi. Michel Meybeck, directeur de recherche émérite CNRS à la Sorbonne parlera de l’esprit des lacs, convoquant la géohistoire et la géomythologie, ainsi que la vulcanologie et la limnologie, la science des eaux continentales, pour explorer les mythes quasi universels des lacs, souvent liés aux forces telluriques.

Vue du port de Nernier. TDG

Le Léman doit par exemple beaucoup à Gargantua, souvent responsable des reliefs en campagne, qui creusa, selon la légende, le fossé lémanique. Ses eaux doivent aussi un tribut aux anges qui versèrent des torrents de larmes en un tsunami avant l’an mille. Isabelle Falconnier, journaliste et auteure, prendra la suite pour un voyage qui traversera le temps et les disciplines littéraires et sociologiques pour nourrir l’histoire du lac et nous raconter la fascination qu’il exerce. En début d’après-midi, Paul Roux, membre de l’Association de sauvegarde du Léman (ASL), parlera de Frankenstein, né sur les bords du lac de Genève, lors d’un séjour à Nernier, de Mary Shelley.

«Couleurs du lac» est un événement créé à l’initiative de l’ASL, avec le soutien de la commune de Nernier, le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement Chablais-Léman et le Géoparc mondial Unesco du Léman, qui fête les dix ans de son label.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.